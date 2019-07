Populær korsadag på Leikong

Nyhende

– Atter ein gong har det vore ein kanonsuksess. Trass i til tider dårleg vêr, så har vi hatt kjempeoppmøte på aktivitetane våre. Vi er vande med vër her ute på Stadlandet, så då planlegg vi deretter. Vëret har på ingen måte lagt nokon dempar på stemninga, fastslår Tone Hoddevik Drage i arrangementskomiteen.

Dei sommaraktive dagane vart avslutta med korsadagen.

– Den er ein lang tradisjon, og mange kjem heim for å få den med seg. Her var kjempemykje folk. Vi kan også slå fast at det er svært populært å sjå Stad frå lufta, for det var mange på helikopterturar, seier ho.