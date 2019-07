Brann i uthus

Nyhende

Ifølgje politiet er det brann i eit uthus ved Skoglid, som ligg ovanfor Skaugset. Det er full overtenning i uthuset som er rundt 30 kvadratmetet stort. Det pågår no ettersløkking og brannvesentet har no kontroll på brannen. Ingen personar skal ha vore inne i uthuset då brannen starta, og det skal heller ikkje vere fare på for spreiing av brannen.

Ifølgje politiet på Twitter skal uthuset ha blitt brukt i forbinding med sosialt lag i natt, og mogleg brannårsak kan vere flammar frå peis eller stearinlys.