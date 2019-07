Nyhende

Her vil det bli sal frå bagasjerommet frå ulike bilar, med eit breitt spekter av utval. Det er Reidun Sunde ved Lagerutsalget som står for denne loppmarknaden ein laurdag i samband med Sommarshopping på Eid. Her kan ein anten møte opp for å sikre seg ein godbit, eller melde seg på for å selje ting ein ikkje har bruk for lenger.