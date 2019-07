Chatta i ti år om seksuelle overgrep

Nyhende

No er det tatt ut tiltale mot mannen i 40-åra frå indre Nordfjord, for å ha produsert framstillingar av seksuelle overgrep mot barn eller framstillingar som seksualiserer barn. I løpet av ein periode på ti år har han via Skype vore i kontakt med eit stort tal personar, og chatta med desse om seksuelle overgrep mot barn og/eller seksuelle framstillingar av barn, heiter det i tiltalen.