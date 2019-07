-Alle partar skal få svar

Nyhende

– Din Bustad Eigedom AS har utvikla ei tomt som ligg lågare i terrenget enn Lunden Handelspark sitt område. Vi har regulert tomta til blokker med underjordisk parkeringsløysning. Vi er svært bekymra for løysninga som vi ser er tenkt for overvatn på Lunden Handelspark si tomt og andre omliggande eigedomar i Lunden, skriv Vegard Meland, dagleg leiar I Din Bustad Eigedom AS i uromeldinga til Eid kommune der han samstundes viser til at det skal vere sterk fokus frå kommunane for å ha kontroll på overflatevatn, då klimaet blir våtare.