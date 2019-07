Ønskjer felles miljøprofil

Nyhende

Det skriv Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) i ein e-post til eigarkommunane i Nordfjord Hamn IKS etter at Formannskapet i Eid vedtok å slutte seg til 14 konkrete tiltak for ei meir miljøvennleg cruisenæring. I tillegg til å slutte seg til dei felles krav frå̊ dei største cruisehamnene i Norge om ei meir miljøvenleg cruisenæring, vedtok også formannskapet i Eid kommune å ta kontakt med eigarkommunane til Nordfjord Hamn IKS om også̊ å slutte seg til krava, slik at Nordfjord står samla om strenge miljøkrav for cruisenæringa.