Vi treng både 50- og 60-åringane i jobb

Nyhende

Ein 50+ ledig brukar i gjennomsnitt dobbelt så lang tid på å kome i jobb att samanlikna med yngre arbeidssøkjarar. Det kjem fram i ei pressemelding.

– Dette er synd ettersom dette ofte er svært lojale medarbeidarar med erfaring, god helse og lågt fråvær som kan tilføre bedrifta viktig kapasitet, men også sjå nye forretningsområde, seier Bogsnes.

Fleire står i jobb

Ny statistikk frå NAV syner at fleire står i jobb lenger.

– Dette er gledeleg og nødvendig i eit land der stadig færre yrkesaktive står bak alderspensjonistar og uføretrygda, seier Bogsnes.

Då folketrygda vart innført i 1967 hadde landet 3,5 yrkesaktive for kvar uføretrygda/ alderspensjonist. I 2018 er dette talet 2,2 og prognosane syner at det vil falle vidare åra som kjem.

Positivt

– Det er såleis svært positivt at fleire står lenger i jobb som følgje av auka levealder, betre helse, auke i utdanningsnivå og effekt av pensjonsreforma, og Sogn og Fjordane ligg heilt på topp her, seier Bogsnes.

At Sogn og Fjordane har overvekt sysselsette innan industri, bygg og anlegg og primærnæringane og færre jobbar for høgt utdanna skulle virke til at fylket kom noko lenger nede på denne lista. At Sogn og Fjordane likevel er heilt på topp kan ha fleire årsaker.

Mangel på kvalifisert arbeidkraft

– Mangel på kvalifisert arbeidskraft har truleg ført til at bedriftene er gode på å inkludere og legge til rette for eldre arbeidstakarar då desse er svært viktige for bedrifta. Fylket har mange små bedrifter, til dels familiebedrifter som kanskje har litt andre haldningar til godt vaksen arbeidskraft enn gjennomsnittet. Vi skal heller ikkje sjå bort frå at kultur og haldningar hjå «sogn- og fjordingen» i annleisfylket spelar positivt inn her og vi ønskjer gjerne at resten av landet kjem etter oss, avsluttar Bogsnes.