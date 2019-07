Stor glede over tildeling

Vi treng ein møteplass å vere på inne og ute. Det manglar vi når vêr og vind ikkje er bra her ute på Stadlandet.

Nyhende

Det var i vår at dei to lokallaga på Stadlandet gjekk saman og søkte om midlar til «Draumeplassen». Det vil seie ein arena for barn, unge og vaksne i naturen, ein stad der ein kan vere i lag, skape noko og kanskje skape sin eigen «draumeplass».