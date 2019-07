Rørt over gåve

Nyhende

– Eg er superglad og rørt over denne sjenerøse gåva. Det er heilt fantastisk, men det er alle sponsorar frå det lokale næringslivet som støttar prosjektet som gjer at vi får det til og kan utvikle det. Så eg er så utruleg takknemleg og stolt over det lokale næringslivet i kommunen, seier Calle Magusson i Ervik Surfshop.