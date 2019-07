Ein vart meld og to fekk skriftleg varsel

Nyhende

Statens vegvesen hadde måndag kontroll ved Kjøs. Denne gongen var det mellom andre tungtransport, køyre og kviletid og vekt som vart kontrollert. Til saman vart 16 køyretøy kontrollert, medan 149 køyretøy vart vurdert.

Ifølgje Statens vegvesen vart ein sjåfør meld for ikkje å ha pålagd yrkessjåførkompetanse opplæring under kontrollen. To sjåførar fekk også skriftleg varsel for brot på køyre og kviletidsregelverket. I tillegg måtte to sjåførarar fjerne bord i frontruta, medan ein sjåfør måtte sikre lasta betre før vidare køyring.