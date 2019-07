Meir fleksible rabattordningar på ferjene

Nyhende

– Regjeringa vil gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. Ved overgangen til autopass-ferjekort opplevde mange at dei har mista gode rabattordningar. Det har aldri vore meininga. Derfor bed eg no Statens vegvesen om å betre fleksibiliteten og dermed gi like gode rabattordningar med AutoPASS-ferjekort som tidlegare praksis med verdikort, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i ei pressemelding.

I januar i år blei autopass for ferje innført, med mellom anna autopass-ferjekort for betaling på ferjer. Dette ferjekortet erstattar verdikort og storbrukarkort. Kortet er knytt til køyretøyet. Eit hushald kan ha to bilar per kort. Praksis med verdikort var at desse korta vart nytta på ein meir fleksibel måte.