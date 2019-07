Gledeleg utvikling i sjukefråværet

Nyhende

Med eit sjukefråver på 5,0 prosent er det berre Oslo som har lågare legemeldt fråvær, kjem det fram i ei pressemelding.

Sogn og Fjordane har over tid hatt klart lågare sjukefråver enn fylke som det er naturleg å samanlikne oss med.

– Ulikskapane i sjukefråver mellom fylka vert forklart med ung befolkning, utdanningsnivå og næringsstruktur, noko som paradoksalt nok skulle tilseie at Sogn og Fjordane låg i øvre sjikt, fortel Thorsnes.

– Vi trur at mykje av årsaka til det låge sjukefråveret skuldast at gode haldningar hjå arbeidstakarane, arbeidsgjevarane og legane til saman gjev godt positivt utslag på statistikken. I tillegg er det nok slik at det er samanheng mellom arbeidsløyse og sjukefråvær. Dette kan vi til dømes sjå i Rogaland, der høg arbeidsløyse dei siste par åra har ført til betydeleg auke i sjukefråværet - særleg innan næringar som er råka av oljekrisa. Sogn og Fjordane er også mellom fylka som har høgast del gradert sjukmelding (delvis sjukmeld) med 26,5 prosent (landet 23,8 prosent).

Auke i gradert sjukmelding

Gradert sjukmelding er viktig fordi kontakt med jobben og ein aktivitet tilpassa helsa er viktig både for å bli frisk og for å kome tilbake i jobb. Også her har Sogn og Fjordane hatt ein jamn auke siste åra.

Lengda på sjukefråverstilfella skil seg mykje mellom fylka frå eit gjennomsnitt på 30,2 dagar i Oslo til 51,9 i Aust-Agder. Her legg Sogn og Fjordane seg om lag på snittet med 42,3 dagar. Medan den samla lengda har gått opp 3,7 prosent har Sogn og Fjordane ein reduksjon på heile -5,2 prosent.

Skryt til legane

– Her må vi først og fremst gje legane våre skryt for gode vurderingar rundt pasienten sin arbeidsevne og vektlegging av sjansane for å kome tilbake i jobb heilt eller delvis så raskt som mogleg, avsluttar Thorsnes.