Dårleg vêr hindra ikkje bygdevandringa

Nyhende

Søndag var det klart for bygdevandring på Barmen. Arrangementet er ein del av Stadar i Stad sitt program. Stad 2020 har oppfordra bygder til å arrangere bygdevandring denne sommaren og hausten der målet er å bli betre kjend med kvarandre og bygdene rundt om. Første bygd ut var Bryggja heilt i starten av juni. Søndag var det altså Barmen sin tur, og denne gongen var det Barmøy bygdelag som stod for arrangementet.

Til saman var det rundt 80 personar som var med på bygdevandringa søndag. Dette til trass for at det var både regn og skodde denne dagen. Det var faktisk så mykje folk som ville vere med på bygdevandringa denne gongen at ferja til Barmen måtte gå to gongar for å få plass til alle.

Vandring og bilkøyring

Under bygdevandringa søndag var det lagt opp til bilkøyring med guide rundt til alle bygdene og kulturminna på Barmen. I tillegg kunne ein låne sykkel og dermed ta seg ein sykkeltur rundt Fjellvatnet. Det var også lagt opp til mellom andre vandring rundt Fjellvatnet, natursti for både barn og vaksne på Solstien og topptur til Skjolden. Det vart sjølvsagt også kaffi og mat i grendahuset for heile turfølget.

Andre bygder

Til saman er det dei ti bygdene Bryggja, Ervik, Barmen, Stårheim, Kjølsdalen, Holmøyane, Selje, Nordfjordeid, Flatraket og Heggjabygda som vere med på bygdevandring gjennom sommaren og hausten.