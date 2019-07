Arbeidet stoppa inntil vidare

Nyhende

Nordplan AS søkte på vegner av Lunden Handelspark AS om etablering av forretningsbygg på eigedomen i Lunden. Om lag 1370 rutemeter skulle nyttast til daglegvarehandel (KIWI) og 1366 kvadratmeter til anna detaljhandel (Elkjøp). Opphavleg vart det søkt om dispensasjon frå reguleringsplan. Teknisk og samfunnsutval i Eid kommune handsama saka i møte 30. oktober 2018. Rådmannen hadde i si innstilling føreslått å avslå søknaden, som følgje av at «dei materielle krava i regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesentera vedkomande avgrensing av sentrum ikkje er på plass. Utvalet valde å ikkje følgje rådmannen si tilråding og vedtok å gjev rammeløyve i samsvar med søknad. Bakgrunnen for dette var at Skaffarmarka på dette stadiet i sak om sentrumsavgrensing, var innanfor sentrum. Statens vegvesen klaga på vedtaket. I klagen vart det vist til at det i reguleringsplanen ikkje er opna for detaljhandel i dette området, utan at det er tale om varegrupper som er plasskrevjande. Slik etablering som omsøkt vil kunne føre til trafikale utfordringar, som bør løysast i samband med plan. Det vart vidare vist til regional planføresegn som vart stadfesta av departementet i 2017.