Nytt og stilig torvhus i Kvievassdalen

Nyhende

Bryggjafolk er ivrige turgåarar og har no ein fin plass å møtast for matøkt, kvile og ein god prat. Hytta ligg i eit mykje nytta turområde der også ei lysløype blei bygd for nokre tiår sidan. Den ligg i nedre delen av Kvievassdalen ovanfor Heggedal, og gamle folk kan minnast at det stod 8–10 torvhus på myrane der og at det var folk i Heggedal og på Nore som skar torv i dette området.