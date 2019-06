Klart for Selje Challenge

Nyhende

Laurdag er det klart for triatlon i Selje når Selje Challenge 2019 går av stabelen. Ifølgje Jan Vidar Smenes, som er blant dei som er med å arrangerer triatlonen, er det rundt 35 til 40 frivillige som er med og står på for at det heile skal gå rundt. På start står rundt 50 til 60 deltakarar klare for å ta fatt på løypa.

– Det er veldig variert når det gjeld alder. Den yngste på lag er rundt 15 år, medan den eldste er kanskje opp mot 65-70 år. Det er kjekt at vi klarer å fange breidda. Hovudmålet vårt er at vi skal fange breitt, og ikkje berre vere ein elitekonkurranse, fortel Smenes.

For at alt skal gå opp i opp under triatlonen er deltakarane delt opp i tre: lag, kvinner og menn.

– Vi startar først med lag, så startar damene og til slutt er det menna sin tur. Slik unngår vi kaos undervegs, og i trafikken er det greitt at vi tilpassar oss litt, fortel Smenes.

Pause i fjor

Det har nemleg kome nye reglar når det gjeld triatlon, og det er no mykje strengare enn tidlegare. Det har mellom andre kome nytt krav om skulerte løypevakter. Difor hadde Selje Challenge ei pause i fjor.

– Det har kome nye reglar for dei som skal passe på trafikken, og alle må ta kurs som er ganske omfattande. No er alt i orden, fortel Smenes og legg til at det berre er litt merking og sjekking av løypa som står att før det heile kan blåsast i gong laurdag.

Løypa

Grunna dei nye reglane har løypa blitt endra i år. Tidlegare gjekk den gjennom sentrum for å skape litt liv, men i år er dette droppa. Det heile startar med rundt 500 meter med symjing langs Seljesanden, før over seks kilometer med sykling til Sandvikseidet står på agendaen. Det heile vert avslutta med 1,8 kilometer løp eller gange opp til Tarvaldseggja som ligg 645 meter over havet.

– Det er vel ikkje så veldig varmt i sjøen for tida. Det vert vel ein forfriskande symjetur i sjøen for dei fleste?

– Det er vel kanskjer rundt tolv grader i vatnet, så det er ikkje varmare enn det trengs. Vi har hatt eit krav om at alle må ha våtdrakt, så ingen får starte utan det. Vi har også båtar ut i sjøen og Røde Kors på stranda, seier Smenes.

– Korleis er løypa? Er det mange som må bryte?

– Det er veldig få som bryt under vegs. Kanskje to eller tre til saman gjennom alle åra. Det er ikkje så mange. Alle deltakarane gjere det så hardt dei sjølv ønskjer. Det er nokre som er i bra form og spissar formen, men så har du nokre som stiller for å gjere noko «crazy».

– Det har vore eit par med veldig gode tider gjennom åra. Det er nokre som har kome i mål på under 44 minutt, og då går det fort. Det er bratt oppover, seier han.

Sjokoladebollar og minichallenge

Når deltakarane har vore igjennom symjing, sykling og løp, og endeleg nådd toppen ventar heiarop, sjokoladebollar og banan. I tillegg vert det minichallenge for barn til den nye dagsturhytta, og premie til alle.

– Det har vore minst 50 barn som har vore med kvart år, så det har vore veldig kjekt. Vi håper at det er mange som kjem i år også, seier Smenes.