Nyhende

- Vi ser dette i samanheng med verktøykofferten vi etterlyste eigar av tidlegare i dag. Der har vi no funne eigaren, og det viser seg at det har vore innbrot i ein bil, der verkøykofferten var tatt vekk, fortel politiet.

Det var natt til fredag at det vart funnen ein verktøykoffert ved minibanken til Sparebanken Vest på Nordfjordeid. Her låg verktøyet strødd utover.

I Fjordabladet gjekk lensmann Tormod Hvattum ut og etterlyste om det var nokon som sakna ein verktøykoffert. Politiet synest det heile var merkeleg, og hadde tre teoriar: Enten at verktøykofferten hadde ramla ut av ein bil, nokon hadde forsøkt seg på innbrot, eller nokon hadde stole ein verktøykoffert og funne ut at dei skulle slenge den frå seg.

Lensmannen viste til at dei ikkje hadde nokon opplysningar om at det var forsøkt på innbrot i banken.

- Det ville vore talentlaust å bruke dette verktøyet til det, meinte han.

Ser sakene i samanheng

No viser det seg at eigaren av verktøykofferten er funnen, ettersom det hadde vore innbrot i ein bil som var parkert i Nordfjordeid sentrum.

- No tenkjer vi at dette har samanheng med hærverket som er gjort på utespelet på Plassen. Her er det sett opp nokre telt, og nokon har i løpet av natt til fredag mellom anna prøvd å demontere litt stenger. No ønskjer vi tips i saka, om nokon har sett noko, fortel politiet.