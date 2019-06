Slår eit slag for golfglede

Nyhende

Det er ei niholsbane i eit naturskjønt område. Bana er relativt kort, men er likevel utfordrande og har naturlege terrassar for kvart hol.

Nordfjord Golfklubb ønskjer endå fleire skal oppdage gleda med å spele golf. Krava for å ta Golfkortet, det som tidlegare heitte grønt kort, er langt mindre strenge enn før. I dag får alle som tar kurset «Veien til Golf» bestått, og det er innført ein meir praktisk retta veg mot golf. Golfsporten passar både for den unge og eldre.

Alt er lagt til rette for at også du kan prøve seg på golf på Stokkenes Golfpark. Golfbana er kjent for å vere velstelt, og det er ein dugnadsgjeng på ti-femten som er i aktivitet heile året. Det blir lagt ned 1.500-2.000 dugnadstimar kvart år. i 2012 fekk bana eit nytt øvingsområde for alle med green, bunker og rangetrening.