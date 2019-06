No kan du sjekke promillen di etter Malakoff

Nyhende

Det seier Gunn Guddal, medan festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal prøver å blåse. Siste åra har politiet sjølv stilt opp med alkometer, og det har vore lange køar av sjåførar som ville blåse før det bar på heimveg.

– Men politiet har ikkje kapasitet til dette, difor kjem vi til å ha dette tilbodet, fortel dei. Dei minner om at alkometeret berre gir ein indikasjon på om du framleis har promille og at det er sjåførane som må gjere vurderinga.

– Alkometeret er ei lita hjelp på vegen, men erstattar ikkje ei blodprøve, seier Guddal.

– I alle år har vi hatt fokus på tryggleik, og no tenkjer vi endå meir førebygging. Vi ønskjer å bidra for å minimere faren for trafikkulykker. Det er bra at vi som arrangør bidrar, om ikkje ville vi vere uansvarleg, seier Naustdal.