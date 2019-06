Ikkje sommartemperaturar med det første

Nyhende

Ifølgje NPK vert det variert vêr dei komande dagane på Vestlandet. Det ser ut til at det blir litt skyer, men det skal også lette utover. Dei komande dagane vert det difor lengre periodar med opphaldsvêr med moglegheit for tåke, skyer og litt nedbør.

For Nordfjordeid sin del, som er i full gong med øvingar på Elskhug og Eksis som har premiere fredag, ligg det an til at det vert temperaturar på rundt 15-18 grader dei neste tre dagane. Fredag ligg ann til å bli den finaste dagen i løpet av helga, med 15 grader og delvis skya. Laurdag ligg det an til å vere skya, medan søndag er det meldt den høgste temperaturen denne veka på heile 18 grader og regn.

Til veka ser det ut til at temperaturane vert endå lågare i Eid. Ifølgje Yr er det meldt regn og mellom 10 og 13 grader. Sommarvarmen let vente på seg, med andre ord. For dei som har sommarferie, og planlegg ferie i Norge, ser det ut til at sommaren ikkje let vente på seg på Sør- og Austlandet. Det ser nemleg ut som dei får det finaste vêret den neste tida med lange periodar med sol og temperaturar heilt opp mot 25 grader. Nokre stadar i Sør-Norge kan det også kome opp mot 30 grader.