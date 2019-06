Tilbyr aktivitetar i fleng

Nyhende

Dei aktive dagane går av stabelen frå 28. juni til og med 6. juli. Nytt av året er at det første aktivitetsdagen vert arrangert konsert på Erviksanden. Laurdag 29. juni er det jonsokfeiring i Hoddevika med Farmen-leikar. Det kjem også til å bli litt aktivitetar på dagtid i Korsen. Denne første laurdagen får også dei politiske partia vise seg fram.

- Nytt er også veteranbilar rundt om på Stadlandet. Jan Petter Hoddevik har samla i hop bilar og folk, og dette trur vi kan bli artig, fortel medarrangør Tone Hoddevik Drage.

Vassdag

Dagen etter er det klart for vassdag på hamna. Då kan ein mellom anna vere med på fiskekonkurranse, palleløp, vasscooter og tube.

Måndag 1. juli og onsdag 3. juli er det klart for surfing i Hoddevika. Måndag 1. juli og torsdag 4. juli er det volleyballturnering – ein dag for dei små og ein dag for dei vaksne.

Tysdag 2. juli er det klart for skyting på Dragseidet, medan ein dagen etter kan gjere seg klar til paintball på Årsheim.

3. juli er det grilling ved Geir Årvik og sosialt samvær for dei på eldretunet. Torsdagen vert det høve til å prøve Sup på Ferstad – i regi av Ervik Surfshop.

Fredag 5. juli er det både fotballdag på bana for små og store, i tillegg til at Stad Naturguiding inviterer til guida tur. Det vert også pizzakveld på Stad Hotell. Laurdag er det klart for den populære Korsadagen.

Helikopter

Etter stor pågang på helikopterturar i fjor vert dette også ein aktivitet i år.

– Næringslivet er veldig positive til denne aktivitetsveka og stiller villig opp med premiar. Vi har også i arbeidsgruppa fått med fleire unge og dei er berre gull verdt å ha med på laget, rosar Hoddevik Drage. Sommaraktive Stad har no vorte ein fast tradisjon som alle set pris på, og som mange utflytta kjem heim for å vere med på.

– Stadlandet IL begynte åleine, men det vart for mykje for eit lag, så då samle vi alle kreftene på Stadlandet, der alle lag er representert i ei arbeidsgruppa, fortel ho.