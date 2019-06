Klart for ny Trollenykjen Opp

100 mosjonistar var med i fjor. Vi håper på like mange i år.

Trollenykjen Opp er eit fire kilometer langt motbakkeløp som går føre seg i Nordfjordeid.

Turen startar ved Skipenes og endar på toppen som er 898 meter over havet.

På toppen kan du sjå til Hopland, Sandane, Hyen, Ålfoten, Davik og Nordfjordeid. Løftar du blikket ser du innover fjella i Indre Nordfjord og nordover mot Sunnmørsalpane.

Raskaste

Det er mogleg å delta som mosjonist eller du kan delta på tid i konkurranseklassa.

Raskaste mann i fjor var Lars Åkernes Rimereit frå Eidsdal IL med tida 36 minutt og 47 sekund.

Karoline Holsen Kyte frå Førde IL har vore raskaste dame to år på rad. I fjor sprang ho på 39 minutt og 36 sekund.

– Vi pleier å ha med oss også 100 mosjonistar, og vi håper på like mange deltakarar i år. Mosjonistane må gjerne bruke heile dagen på å kome seg opp. Vi oppmodar også kameratgjengar og vennegjengar til å melde seg på, for å konkurrere mot kvarandre. Alle som registrerer seg får premie på toppen, elles er det ulike premiepengar til dei raskaste, fortel Knut Tore Nes Hjelle, leiar for skigruppa.

Det er skigruppa i Eid Idrettslag som arrangerer Trollenykjen Opp.

Dugnad

Over tjue frivillige er i sving for at motbakkeløpet kan arrangerast.

– Ingenting skjer av seg sjølv, og vi har folk både i planlegging, sekretariat, tidtaking, saftstasjon og anna, fortel Nes Hjelle.

Trollenykjen Opp har tidlegare hatt deltakarar frå Møre og heile Sogn og Fjordane. Dette tel også som ein del av motbakkecupen.

Eid IL skigruppa ønskjer å vere ein positiv bidragsytar innan folkehelse, og vil difor gi pengane dei får inn på startkontingent i mosjonsklassa til kreftforeininga.