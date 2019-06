Hei dundrande avslutning på ti års skulegang

Nyhende

Det sa rektor Norunn Kjøsnes då 03-kullet ved Eid Ungdomsskule, saman med føresette og lærarar, feira at dei var ferdige med 10-års skulegang.

Før rektoren slepte til med gode ord om tida lærarar og elevar har hatt i lag og gode råd med på vegen vidare i utdanningsløpet, fekk publikum med seg ei rikhaldig avslutningsshow, som elevane hadde lagt ned mykje arbeid i. Her var det mange musikkinnslag, innslag med dans, nokre med mange og andre med litt færre, og diverse revyinnslag. Det er ein flott tradisjon Eid ungdomsskule har innarbeidd som avslutning på ti års grunnskule. Elevane får vist at dei meistrar meir enn norsk, matte og engelsk.

–I løpet av dei tre åra vi har kjent dykk har det skjedd mykje. Det har vore både opp- og nedturar. Utfordringar høyrer ungdomstida til når hormona brusar og hjernen er under ommøblering, men lærarane har vist ein unik ståpåvilje og interesse for kvar og ein av dykk, og saman har vi klart å løyse det meste på ein god måte. Vi høyrer stadig om stress og påkjenningar ungdomen i dag står i, men eg føler behov for å understreke at alle kjensler ikkje har ein diagnose. Livet går ikkje alltid på skjener, men består av berg- og dal-banar. Derfor er det viktig å stå opp og stå på vidare.

–Når de etter kvart skal sjå tilbake på åra de har delt med oss, så håpar eg de vil tenkje at det har vore tre innhaldsrike og kjekke år, der kvar av dykk har opplevd å bli sett og verdsett. Frå møte med usikre 8.-klassingar til dei flotte ungdomane vi har sett på i aksjon scena i kveld, har det skjedd ei enorm utvikling. De har blitt tryggare, utvikla både sjølvinnsikt og tru på dykk sjølv, sa rektor Kjøsnes som understreka at dette kullet har markert seg på mange område.

–Dette kullet har markert seg på fleire måtar, både i lokalavisa, på lokalradio og på TV. På 9. trinn deltok de i kåringa av beste ungdomsbok, U-prisen. Alle las de ulike ungdomsbøker og var med og stemte fram den boka de likte best. Heile trinnet reiste av garde til Lillehammer der den nasjonale kåringa av beste ungdomsbok skulle gå av stabelen. Her fekk de møte ungdomar frå andre skular og forfattarane av bøkene. Ei fin oppleving for dykk, og ikkje minst gleda dei hadde dei som reiste saman med dykk.

Tilbakemelding: Fantastiske ungdomar å ha med å gjere og å reise med.

–På 10. trinn har de delteke på NRK sin klassequiz, ein konkurranse mellom 10.-klassingar rundt om i landet. Det er første gang at EUS har vunne fylkesfinalen i klassequizen og gått til semifinale i Oslo. Dette feira vi sjølvsagt med pizza til alle elevane på trinnet, for det gjeld å feire alle sigrar. I kvalifiseringa til sjølve finalen i Oslo, vart det både dramatisk og spennande i semifinalane. Ville EUS gå vidare til finalerunden som «lucky loosers», og det gjorde de. Og eg må seie eg var så imponert og stolt over både opptreden på TV, og kva kunnskap de sat inne med og fekk vist fram i ein stressa situasjon. Og eg trur heile Eid heia på dykk då!

Alt dette har de vore med på i tillegg til alt anna som skjer på og i skulen sin regi. Men det er ikkje berre konkurransar og sceneshow de meistrar.

–De har lagt bak dykk ein hektisk eksamensperiode, og de har prestert svært godt både på munnleg og skriftleg eksamen, eit kjemperesultat som både de og skulen kan vere stolte av. Sensuren på skriftleg eksamen fall måndag, og det er den karakteren forutan karakter i orden og åtferd som per i dag skal gjerast skriftleg kjent for dykk, sa Norunn Kjøsnes og la til, med eit glimt i auget, at klagefrist for desse tre karakterane går ut søndag 30. juni.

Etter at det innhaldsrike avslutningsshowet til elevane gjekk over i historia var det festmiddag i Operahuset sin store foaje.