Båtbyggjarane fekk pris

Nyhende

Ottar Bjørkedal, Jakob Bjørkedal, Dag Inge Bjørkedal, Erlend Helset, Jakob Helset, Ola Følsvik og Saxe Bjørkedal, båtbyggjarane på Bjørkedalen og Straumshamn har alle fått kulturprisen 2019 av Volda kommune, ifølgje Møre.

Dei sju har vore involvert i bygging og rekonstruksjonar av fleire skip dei siste åra. Det siste skipet dei var med å bygde var Myklebustskipet som står i Sagastad-senteret på Nordfjordeid. Bygginga av dette rekonstruerte skipet starta i 2016, og tidlegare i vår stod det ferdig. I april var det klart for sjøsetting og dåp. Under sjølve såpen vart båtbyggjarane også heidra av ordførar i Eid, Alfred Bjørlo.

Tradisjon og kunnskap

Juryen for kulturprisen 2019 har vore ordførar Hilde Våge og Rebecca Riise Bjerknes.

– Desse båtbyggjarane vidarefører ein tradisjon og ein kunnskap som er på veg ut. Handverket har vorte overført frå far til son i generasjonar. Byggjeprosessen har vore tilgjengeleg for alle interesserte, slik at handverket har blitt formidla og dokumentert undervegs, sa ordføraren ifølgje Møre om grunninga for prisen.

Prisen

Ifølgje Møre fekk vinnaren av prisen 10.000 kroner og ein vase, men sidan prisen i år gjekk til dei sju båtbyggjarane fekk alle kvar sin vase.