På tur til Kråkenes fyr

Nyhende

Starta frå Eid kl.9.30 med Håvard Orheim som bussjåfør. Veiret var overskya, ca 7-8 grader. Vi var 29 stk. Dei fyrste gjekk på bussen på Eid. Så stopp på Hauane, Stårheim. Dei siste gjekk på i Kjølsdalen. Der ynskte Andor Smørdal oss velkomen til tur.

Stopp på Lefdalsneset. Der las Henrik Stokkenes ord for dagen, eit stykke som heitte Brenn i kinne. Song No livnar det i lundar. Køyrde vidare til Måløy, Vågsvåg.

Stansa på Vågsberget. Der såg vi oss rundt. Såg på dei gamle husa. Håvard fortalde oss historia om Vågsberget. Vart litt surt og kaldt ute. Så kaffi og kaker vart det i bussen.

For vidare til Raudeberg. Då vart veiret finare. Sola skein inn i mellom. Kom opp på fjellet. Då såg vi ut over havet. Det var ganske stilt og fint.

På Kråkeneset hadde vi stopp. Vi hadde bestilt fiskesuppe og brød på fyret. Suppa var god. Medan vi drakk kaffi fortalde ein mann frå Turlaget om fyret. Korleis det hadde vore fram gjennom tidene. Var ei koseleg stund der. Såg på båra som braut fram av og til.

Så var det og tenke på heimvegen. Vi såg fleire små kvernhus som var bygde i elva før vi kom opp til husa i Kråkenesbygda. Litt spesielt var det.

På Kvalheimsfjellet såg vi den runde kuppelen som gjekk opp og ned, når den vart teke i bruk. Radarstasjon. Flott utsikt mot Torskangerpollen. Litt vitsar vart fortalde i bussen.

Turen gjekk vidare mot Refvik, Vedvika og Halsør. Då leid det så langt på dag at det vart og køyre heim att. På Lefdalsneset hadde vi siste kaffipausen. Ca kl. 17.30 kom vi til Eid. Takka for laget og var enige om at turen hadde vore fin.

Bildet er teke på Vågsberget. Vi fekk ikkje til og samle alle som var med på turen.

Vi skal prøve og få til ein tur med overnatting seinare. Kanskje i august. I juli veit vi kanskje noko.

God sommar!

Helsing Turnemda