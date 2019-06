– Lovfest responstida

Nyhende

–Stortinget må vedta kva responstida for ambulansane rundt om i landet skal vere. Vi meiner det faktisk er fleirtal på Stortinget i dag for å gjere slik vedtak, seier leiar i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre, som i samband med ein landsdekkande turne besøkte Eid kommune sist tysdag.

Fleire oppdrag

Bakgrunnen for kravet er ei kartlegging gjennomført av Landslaget for Hjarte og Lungesjuke (LHL) og Ambulanseforbundet har gjort basert på Statistisk sentralbyrå si siste oversikt, som viser at talet på ambulansar har gått ned med 14 prosent sidan 2002, samstundes som folketalet i Norge har auka med 14 prosent i same tidsperiode. Vidare at oppdragsmengda for ambulansetenesta i Norge har auka med 46 prosent dei siste 15 åra.

Barometer

Ambulanseforbundet i Delta har utvikla eit responstidsbarometer som viser faktisk responstid på ambulansen for kommunane rundt om i landet.

– Dei nasjonale tilrådingane for responstid seier at 90 prosent av ambulansane i tettbygde strøk bør vere framme i løpet av 12 minuttar på akuttoppdrag, og innan 25 minuttar i grisgrendte strøk. Realiteten er annleis. 75 av 86 kommunar får stryk i forhold til tilrådd responstid på ambulansen. For Eid kommune er responstida 25 minuttar i 90 prosent av tilfella der det er snakk om akuttoppdrag, seier Yttre, som ønskjer at ordførarane er med på eit opprop der kravet er ei lovfesting av nasjonale responstider.

Viktig i vårt fylke

– Dette er ei sak som er aktuell i vårt fylke. Vi veit at Helse Førde i lang tid har jobba med ein prehospital plan, der nettopp tal på ambulansar og utrykkingstid er sentrale element. Eg kjem til å legge denne saka fram i Nordfjordrådet, slik at ordføraren kan kome med ein uttale, seier Alfred Bjørlo (V).

Auka responstid

Hans Ole Hjelle, som jobbar på ambulansane i Helse Førde seier at Eid, Stryn og Måløy har dag- og døgn-ambulanse på ambulansestasjonane fram til klokka 20.00. Etter den tid er det ein bil på kvar av stasjonane. I tillegg er det ein bil i Selje.

– Det betyr at dersom ambulansen i Måløy har oppdrag, så må ambulansar frå ein av dei andre stasjonane rykke ut dersom det skulle kome fleire oppdrag i same område. Ein får dermed auka responstid etter det nemnde klokkeslettet. Sette frå vår side vil det vere viktig å få responstidene lovfesta. Det handlar når alt kjem til alt om tryggleiken til innbyggarane.