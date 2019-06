Treng startløyving

Nyhende

I desember i fjor gav Samferdsledepartementet Kystverket i oppdrag å gå gjennom prosjektet Stad skipstunnel med tanke på å sikre at kostnadene ikkje kjem over det som ligg inne i NTP. No er den jobben gjort, og kystverket foreslår ein framdriftsplan med byggestart i 2021 og opning av verdas første skipstunnel i 2025.

Oppstartsmidlar

– No forventar vi at regjeringa vil følgje opp Nasjonal transportplan, legge fram ei endeleg investeringsbeslutning for Stortinget, og løyve oppstartsmidlar på neste års statsbudsjett slik at ein kan nå målet om byggestart i 2021, som det står i NTP, seier Humborstad.

To år med førebuing

Kystverket treng to år og kring 65 millionar kroner til å førebu byggestart; til prosessen med grunnerverv, arkeologiske utgravingar, kontrahering og etablering av byggherreorganisasjon.

I NTP ligg det 1,5 millionar 2016- kroner i perioden (2018–2023) og 1,2 millionar 2016- kroner i perioden 2023–2028.

Auka samfunnsnytte

Kystverket har i sin rapport også oppdatert den samfunnsøkonomiske analysen og kome fram til at den reduserte investeringsramma gir auka samfunnsnytte for prosjektet med 960 millionar kroner. Også informasjon om drivstoffinnsparing ved bruk av tunnelen viser auka nytte og miljøvinst samanlikna med tidlegare. Denne effekten er stipulert til rundt 110 millionar kroner. I tillegg er viktige positive nytteeffektar som verdien av overført trafikk frå veg til sjø, tryggleik, positive effektar for fiskerinæringa, næringseffektar som resultat av betre kommunikasjon med hurtigbåtsamband og auka internasjonal utanlandsk turisme framleis ikkje prissett.

Kritisk passeringspunkt

Humborstad peikar på at Stadhavet er eit kritisk passeringspunkt for fiskebåtar, brønnbåtar, fôrbåtar, servicebåtar og mindre containerfartøy. Vanskeleg passering forbi Stadhavet fører til store verditap i fiskerinæringa på grunn av venting, færre leveringsstadar, dårlege priser og kvalitetsforringing av fangsten. Ei meir effektiv båtferd forbi Stad vil legge til rette for at meir gods kan bli frakta sjøvegen. Eit hurtigbåtsamband mellom Bergen og Ålesund vil knyte bu- og arbeidsmarknadsregionar tettare saman og gjere regionen meir tilgjengeleg for turisme.

– Verdas første skipstunnel har allereie skapt stor internasjonal merksemd og vil tiltrekkje seg turistar frå heile verda, poengterer prosjektleiar for Stad skipstunnel, Randi Humborstad.

Kampen held fram

– Vi gir oss ikkje før investeringsavgjersla er teken, og den første salven er skoten, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF). Han har skrive på facebooksida si at han skal leite fram flagget, men det er framleis for tidleg å heise det til topps.

Rapporten frå Kystverket gir godt håp om realisering, men Osdal opplever at regjeringa held korta tett til brystet.

– No har departementet fått alle dokumenta som dei treng for å ta ei avgjerd. Det har teke litt ekstra tid, og vi innser vel at det ikkje er mogleg å rekke 2021.

– Målet er oppstart i 2022, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal til Fjordabladet.

