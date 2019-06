Niandeklassingar i arbeid

Nyhende

-Kvifor valte du å fare på arbeidsveke her?

– Det var eigentleg fordi eg ikkje visste kva eg skulle ta. Men her har eg sett på plass varer og hjelpt folk med å finne varer. Det er ganske kjekt å vere her og det er kjekke folk som jobbar her, seier han.

– Kunne du tenkje deg ein sånn jobb?

– Nei, trur ikkje det. Eg er litt meir interessert i elektronikk og sånn, seier han.

Kamilla Rønnekleiv (14) og Dina Helena Grönstrand Taklo (14) har vore på Eid eldretun. – Begge jentene likar å jobbe med menneske.

– Korleis er det å jobbe på eldretunet?

– I begynninga synest eg det var ganske kjedeleg. Vi vaska mykje. Men etter kvart har vi fått begynt å gjere meir, sånn at det har begynt å bli veldig gøy, seier Kamilla.

– Vi har laga til frukost og lunsj, vaska senger og gått tur med dei, fortel dei. Kamilla er litt usikker på om ho kan tenkje seg ein slik jobb i framtida.

Men Dina er positiv.

– Eg har vurdert lenge å jobbe med noko sånt når eg blir eldre, og eg likar jo å jobbe med folk. I alle fall noko innanfor helse, avsluttar Dina.