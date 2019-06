Kjekt på leir

Nyhende

Ungdommane var samla frå fredag til søndag. Lokallaget Ørn 4H var arrangør for leiren for klubbane i Eid kommune, samt Ålfoten og Davik.

Leiren vart styrt av Sindre Årskog, Halvard Lote, Kristian og Jakob Lotsberg, som har leiren som 4H prosjekt i år.

Gutane har planlagt og organisert leiren med god hjelp av klubbrådgjevarar, bygdekvinnelaga, foreldre og andre medlemmar.

Mange aktivitetar

Og på leiren kunne ein sjå glade 4Harar overalt. Dei let vel over å kunne samlast til bading og anna moro.

Laurdag var alle på ulike aktivitetar som kanotur, foto, volleyball, skyting, kunst og handverk og ikkje minst graffiti.

– Graffiti var den gruppa som først blei fylt opp. Mange hadde lyst å lære denne kunstforma frå Magnus Henden. Vi er takksame for at foreldre og tidlegare medlemmar brukar av fritida si slik at deltakarane får mange kjekke aktivetar å velje mellom, fortel Gro Gjerdevik.

– Vi vert kjent med ungar frå andre bygder og det er kjekt, seier Eline Gjerland Henden og Marte Isene. Dei er begge medlemmar i Ørn 4H og synest det er moro å få besøk av andre klubbar og ha leiren på heimebane.

Strålande vêr

– Vi var veldig heldig med vêret. Sol og fint både fredag og laurdag. Søndag fekk vi regn, men trass i det gjekk volleyball-turnering av stabelen. Troda 4H vann turneringa i ein spennande finalekamp mot Hestehoven 4H, fortel leirsjefen Sindre Årskog.