Vil flytte til sentrum

Fjordabladet har spurt regionvegsjef Helge Eidsnes om kva deira forslag konkret inneber for trafikkstasjonen og dei andre arbeidsplassane til tilsette i Statens vegvesen på Nordfjordeid. – Kva publikumstilbod blir det her, kor mange arbeidsplassar forsvinn og kor mange blir verande?

Eidsnes visar vidare til avdelingsdirektør Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen for svar.

– Tilnærma dagens nivå

– Planen er å oppretthalde tenestetilbodet tilnærma dagens nivå, seier Rinde til Fjordabladet, det er heller ingen planar om å redusere staben, men tenestene kjem ikkje til å vere tilgjengelege alle dagar, og dei som er stasjonerte på Nordfjordeid, må somme dagar reise til andre tenestestadar for å jobbe der nokre dagar.

– For våre folk blir det meir reising, men for publikum vil det ikkje nødvendigvis bli slik, seier Rinde. Han lovar at ingen av dei som i dag jobbar på Nordfjordeid vil bli sagt opp som følgje av omorganiseringa, men ein justerer tenestetilbodet i tråd med digitaliseringa. Det vil bli redusert opningstid, men det skal framleis vere tilbod om teoriprøve og førarprøve for bil og andre lette køyretøy.

T unge køyretøy blir lagt ned

Det som handlar om tunge køyretøy blir lagt ned på Nordfjordeid. Rinde forklarer at det handlar om kompetanse, at ein ikkje har nødvendig kompetanse i Nordfjord på dette feltet og at ein ser på metodar for å utføre hallkontroll som eit ambulerande tilbod. Dette gjeld spesielt tungbiler der ein er i dialog med bransjen for å finne gode ordningar.

– Dei som er stasjonert på Nordfjordeid og jobbar med utekontroll, vil halde fram som før, og andre som jobbar i Statens vegvesen og har kontorplass på Nordfjordeid skal få halde fram med det, forsikrar Rinde.

Vil sjå over fylkesgrensene

Førebels er det Sogn og Fjordane og Region Vest ein forheld seg til, men ved overgangen til divisjonar, vil ein også sjå over fylkesgrensene. Betre ressursutnytting av fagekspertar på tvers av lokasjonar og tenestestader er ei effektivisering vegvesenet legg opp til i ny organisering.

For divisjon trafikk- og køyretøy handlar det mest om digitalisering. Pengebruken skal reduserast med 15 %, og ein reknar med å redusere talet på tilsette med 200 fram til 2025.

Er interessert i kontorfellesskap

– Den klassiske trafikkstasjonen vil over tid bli avvikla, og vi har bruk for litt anna type lokale. På sikt skal vi ikkje vere der vi er i dag. Vi veit at kontorplassareal er noko av det vi treng meir av, og vi må finne oss meir eigna lokale som vi kan flytte til når dagens leigekontrakt går ut.

– Vi kjem ikkje til å byggje sjølv, men ønskjer å vere i sentrum og er interessert i kontorfellesskap med andre statlege, kommunale eller fylkeskommunale aktørar, seier avdelingsleiar i Statens vegvesen, Arve Tjønn Rinde.