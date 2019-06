Nyhende

Vegen over Brekka er kommunal og vert vedlikehalden av Eid og Volda kommunar på kvar si side av kommunegrensa. Ved arbeid der det er behov for stenging har Malvin Kile vore kontaktperson for Volda kommune. No ser Malvin Kile imidlertid fram til å bli pensjonist i løpet av sommaren.

For å markere det gode samarbeidet overrekte Hans Petter Vereide ein blomster frå kollegaer på andre sida av kommunegrensa.

Kollegaer i Eid kommune takkar for godt samarbeid.