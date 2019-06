Nyhende

Kampen held fram

– Vi gir oss ikkje før investeringsavgjersla er teken, og den første salven er skoten, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF). Han har skrive på facebooksida si at han skal leite fram flagget, men det er framleis for tidleg å heise det til topps.

Rapporten frå Kystverket gir godt håp om realisering, men Osdal opplever at regjeringa held korta tett til brystet.

– No har departementet fått alle dokumenta som dei treng for å ta ei avgjerd. Det har teke litt ekstra tid, og vi innser vel at det ikkje er mogleg å rekke 2021.

– Målet er oppstart i 2022, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal til Fjordabladet.