Har valt Enivest for fiberutbygging

Nyhende

Eid kommune har hatt utlysing av anbod for breibandutbygging for fleire område i Eid og har valt Enivest AS for oppdraget. Det kom inn to tilbod frå høvesvis Telenor og Enivest. Begge tilboda stetta krava og begge er i tråd med Eid kommune sin førespurnad.

Avdelingsleiar kommunalteknikk i Eid kommune Hans Peter Eidseflot melder om god kvalitet på begge tilboda. Teknisk sett har begge tilbydarane tilbode fiber. Enivest har tilbode fysisk fiber til 100 % av husstandane, medan Telenor har reservert seg for fem husstandar på Rindane i Eidsdalen.

Økonomisk sett er dei to tilboda likt utforma. Telenor tilbyr seg å byggje ut alle tre områda for eit tilskot på 12,0 millionar kroner, medan Enivest tilbyr seg å gjere det same for 6,4 millionar kroner. Etableringskostnadane per husstand er lik for begge tilbydarane.

– Dette inneber at Enivest tilbyr fiber til 100 % av husstandane til ein klart lågare pris, og

er dermed mest fordelaktig. Eid kommune vel difor Enivest som leverandør, opplyser Hans Peter Eidseflot.

Dei områda som no skal byggast ut er Eidsdalen, inkludert Rindane og oppover til og med Lindvik og Skaugset. På sørsida av Eidsfjorden til Taklo og Strand. Kommunen tek sikte på å skrive kontrakt før sommaren, og det vil då også bli laga ein framdriftsplan.