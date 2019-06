Store utfordringar med cruise og festival

Det betyr at vi må sette inn tiltak i år og lære av det.

Nyhende

– Det gir oss store utfordringar neste år når cruise og festival er samtidig. Festivalen startar torsdagen, og cruiseskipet kjem fredagen. Det blir mykje folk på Nordfjordeid samtidig. Det betyr at vi må sette inn tiltak i år, og lære av det, seier politioverbetjent Roger Gundersen. Han påpeikar at ein dermed kan justere noko om det viser seg at ikkje alt fungerer optimalt i år.