Stad Venstre tek ballen

Nyhende

I eit brev til dei politiske partia peikar Eid IL og Eid Idrettsråd på den store aktiviteten innan fotball, og at ein berre har eitt heilårsanlegg for fotball i Eid, Eid Idrettspark. Dette anlegget ikkje har kapasitet til å dekke behovet for aktivitet for rundt 400 aktive barn og unge, heiter det i brevet der det vert sett fram ønskje om ein hall for 7’ar fotball.