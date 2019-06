Mange spørsmål – men få svar

Nyhende

Den første debatten mellom dei politiske partia er historie. Denne gongen var det fagforeiningane i Eid og Selje, komande Stad kommune, som inviterte dei politiske partia og publikum til ordskifte. Spørsmålet er om fagforeiningane, og dei få publikummarane som ikkje var medlemmer i eit av dei sju partia, vart så mykje meir opplyste og klokare om kva partia står for, og kor skiljelinene mellom dei går.

Eitt heilt sentrale spørsmål i framhaldet av debattane i valkampen vil vere kommuneøkonomi. Kva handlingsrom politikarane har for å gjere ting som nødvendigvis ikkje er lovpålagde. Studerer ein den økonomiske situasjonen for den nye kommunen nøye, er ikkje spelerommet særleg stort, og ein ikkje skaper seg dette rommet ved å kutte i utgiftene. Nettopp dette er politikkens dilemma. Vi trur at samanslåing av dei to kommunane Eid og Selje pluss bygda Bryggja, har skapt forventningar om at det meste skal bli betre. Den økonomiske situasjonen tilseier diverre ikkje det. Iallfall ikkje om det blir gjort økonomiske grep som frigjer kapital. Budsjetthandsaminga for året vi no er inne i, tilseier at det må sparast der ein spare kan. Å ta opp nye store lån for å finansiere større prosjekt verkar rimeleg fjernt når kommunegjelda bikkar milliarden, og renteauke spøkjer i bakgrunnen. Difor er det kanskje ein god strategi å snakke meir om alle gode ting ein har fått til og brukt pengar på, enn det ein ikkje har pengar til å bruke til.

Seier ein ja til at alt skal vere som det er, blir dette inntrykket kraftig forsterka. Ønskjer ein å prioritere annleis enn i dag, må noko vike. Spørsmålet er berre kva? Kanskje Stad Ap er inne på noko når partiet seier at dei ikkje vil frede dagens skulestruktur i den komande valbolken. At ting blir som dei har vore har vi uansett problem med å sjå, då er det mykje som må endre seg.