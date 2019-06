Heggjabygda får kommunalt vatn

Nyhende

Formannskapet i Eid gjekk torsdag samrøystes inn for at tiltak i samband med overtaking av Heggjabygda vassverk skal detaljprosjekterast og gjennomførast med oppstart i 2019. Manglande finansiering skal innarbeidast i økonomiplanen for 2020–2023 når nøyaktigare kostnadar er klarlagt gjennom tilbodsinnhenting. Det er budsjettert med åtte millionar kroner, men ser ut til å bli over 12 millionar kroner. Saka skal vidare til avgjerd i kommunestyret.