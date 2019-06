Vil bruke 250.000 kroner på ti elsyklar

Nyhende

Kommunen har fått innvilga 250.000 kroner i tilskot frå Klimasats-midlar til innkjøp av ti elsyklar, men dette føreset finansiering av ein tilsvarande eigendel. Det er tenkt at syklane skal leigast ut gjennom BUA, for inntil ei veke om gongen. Målsetjinga er at fleire skal finne det attraktivt å erstatte bilkøyring med sykkel. Dei kan til dømes leige seg ein elsykkel for å prøve ut om dette er noko som ein vil satse på.