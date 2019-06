Opnar opp for nybygg

Nyhende

Byggmeister Steinar Sæterlid AS har på vegner av tiltakshavar Rune Hole søkt om dispensasjon og igongssettingsløyve for gardsfjøs og stølshus på stølskvia Nakken i Hjelmelandsdalen. Området ligg i LNF-område og oppføring av nye bygningar er ikkje tillate utan dispensasjon frå kommuneplanens arealdel. I tillegg ligg omsøkt tiltak i arealdelen si omsynssone for kulturmiljø.