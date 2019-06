Nyhende

ProESS AS har på vegner av Stokkenes Tunet As utarbeidd eit framlegg til detaljreguleringsplan for Stokkenestunet bustadfelt. Formålet med planframlegget er å legge til rette for utviding av bustadområdet på Stokkenes, inn i område som i gjeldande reguleringsplan er regulert til jordbruk.