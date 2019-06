Legg ned Elkjøp på Sandane

Nyhende

– Avgjerda om å stengje Elkjøp-butikken på Sandane og opne butikk på Nordfjordeid er tatt etter å ha vurdert butikkportefølja nøye, med tanke på omsetning, plassering og kundestraum, heiter det i pressemeldinga.

Styreleiar i Elkjøp Fjordane AS, Vidar Grønnevik, fortel at dei vurderer det slik at Eid er i ferd med å utvikle seg som eit meir attraktivt handelssentrum - også for nabokommunane.

Tilsette ved Elkjøp Sandane får tilbod om å behalde arbeidsplassane sine og bli med på opninga av nytt varehus på Nordfjordeid.