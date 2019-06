LA-senteret på telttur

Nyhende

– Vi stengde kantina og butikken på Langeland, fylte opp bilar med mange kjekke folk som jobbar på LA-senteret, mykje turstyr frå BUA og sekkar med god mat, fortel dei.

Turen gjekk til Navestøylen i Kjølsdalen, der dei spaserte opp til Naturmøteplassen. Eit idyllisk område der alle kan kome seg fram. Her er det tilrettelagt med bålpanne og sitteplassar både ute og inne.

Her vart det overnatting både i telt, lavvo, hengekøyer og inne i grindbygget.

– Nokon hadde lyst å prøve fiskelykka, så då gjekk turen til Ljådalsvatnet. Der vart det prøvd med både oter og fiskestenger, men med ei lita krede kunne vi ikkje skryte av at vi hadde nokon storfangst, fortel dei.

Gjengen frå LA-senteret konstaterer at ei natt i naturen går an for alle, og at dei håper å gjenta det.