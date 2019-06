Flaggar for å markere Pride-støtte

Nyhende

Flagget var allereie innkjøpt og litt over klokka åtte i dag heiste ordførar Alfred Bjørlo(V) flagget til topps utanfor Eid rådhus, for å markere at kommunen støttar arrangementet.

I vedtaket i formannskapet heiter det at:

"Eid kommune flaggar med regnbogeflagg i høve Pride Sogn og Fjordane 2019."

– Flagget er heilagt, men flaggstonga er det ikkje, kommenterte Tore Hjelle (H), då det vart stilt spørsmål om det er regelverk knytt til bruk av andre typar flagg ved kommunale bygg.

Stor oppslutning

NRK melder at 21 kommunar i Sogn og Fjordane har bestemt seg for å flagge under Pride-markeringa som pågår i Førde i helga.

Pride vert i år arrangert for 50. gong. Det var likevel ikkje før i fjor at arrangementet gjekk av stabelen i distrikts-Noreg, då fleire tusen gjekk i parade i Volda.

Ifølgje Wikipedia har Gay pride, eller berre pride, tre hovudpremissar; at folk bør vere stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, at seksuell diversitet er eit gode, og at seksuell orientering og kjønnsidentitet ikkje kan forandrast bevisst. Pride-paradar vert arrangert over hele verda. Symbol for pride omfattar regnbogeflagget, det greske lambda-symbolet, og også rosa og svarte trekantar som er tatt tilbake og brukt i motsatt meining frå sitt tidlegare bruk.