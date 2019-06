Tøff debatt om leikeapparat

Her har vi ein skule med eit stort behov for leikeapparat , så dei slepp å kaste stein på kvarandre.

– Eg er utruleg skuffa over framlegget til rådmannen. Her har vi ein skule med eit stort behov for leikeapparat på eit uteområde, så dei slepp å kaste småstein på kvarandre. Om saka blir utsett no, er det garantert ikkje noko før neste sommar, sa ein opprørt Hans-Petter Gilleshammer (Ap). Det var han som løfta saka opp på politisk nivå på førre møte. No viste han til at det er pukk og stein som møter elevane på skuleplassen når dei kjem ut i friminuttet – ingenting anna.