Staten veltar kostnader over på næringslivet!

Nyhende

Det skriv skriv bilbransjen i Nordfjord i eit brev til Samferdsledepartementet, partia på Stortinget og Statens vegvesen.

Vidare i brevet heiter det; Vi reagerer sterkt på framlegget. Det å ha ein trafikkstasjon lokalt i Nordfjord, har vore viktig for den sterke bil- og transportbransjen som er bygd opp i Nordfjord dei siste 40 åra. Å miste tenestene som i dag blir gitt til næringslivet på Nordfjordeid trafikkstasjon vil gå ut over konkurransekrafta og utviklingsmoglegheitene for bil- og køyretøybransjen i Nordfjord, heiter det i brevet.

Det aller meste av visning og registrering av tungbilar i Sogn og Fjordane skjer på Nordfjordeid Trafikkstasjon, fordi dei fleste store aktørane som driv med import og sal av tyngre køyretøy i Sogn og Fjordane ligg i Nordfjord (Trucknor, Nomek, Scania med fleire).

For desse bedriftene er reisetid til ein kontrollhall vesentleg. Å måtte køyre heilt til Førde for å gjort tenester som i dag blir gitt lokalt – nær der dei store aktørane i bransjen ligg - vil vere ein stor konkurranseulempe og føre til mykje unødig køyring på vegane med tunge køyretøy.

Det er også fleire bilverksteder i regionen som driv med større skadereparasjonar som krev kontroll i ein sertifisert hall både før og etter reparasjon. Det er kontrollar som ofte må gjerast på kort varsel. For desse vil det vere ein vesentleg konkurranseulempe å måtte reise langt til ein kontrollhall.

Ambulerande tenester frå ein sentral kontrollhall fleire timar unna av kontroller som ofte må skje på kort varsel, kan ikkje erstatte dagens tilbod for næringslivet.

Alle statusendringar for køyretøy (statusendring av køyretøyklasse, ombygging av bil i samband med omklassifisering, større skadereparasjonar), krev i dag kontroll i ein kontrollhall. Dette er tenester som i dag ikkje kan digitaliserast. Å legge ned kontrollhallen i Nordfjord vil difor for alle slike tenester betyr ein konkurranseulempe for næringslivet i Nordfjord, og dårlegare tenester for folk og bedrifter i vårt område.

Vi registrerer også med undring at Statens Vegvesen legg opp til å investere store summar i ein ny kontrollhall i Førde samtidig som tilbodet i Nordfjord og Sogn blir lagt ned. Det tyder på at etaten ser for seg at også i framtida vil det vere stor trong for hall-tenester - berre at ein skyv kostnader og tidsbruk over til næringslivet i Nordfjord og Sogn.

Vi ser det også som uheldig for dei viktige utekontrollane av køyretøy at heile kompetansemiljøet blir sentralisert til éin stad - denne kompetansen må sitje nær og vere tilgjengeleg over heile fylket av omsyn til trafikktryggleik og trafikantar over heile fylket.

Vi vil difor på det sterkaste oppmode Samferdsleministeren og Regjeringa til å halde oppe Nordfjordeid Trafikkstasjon - og ikkje la næringslivet betale prisen for at etaten skal spare pengar. Ei sterk transportnæring i distrikts-Noreg er gull verdt for alle andre bransjar, og for vekstkrafta i norske distrikt.

Brevet er signert av: Nomek AS, Trucknor Sogn og Fjordane AS, Norsk Scania AS, Avd. Stryn, Toyota Nordfjord AS, Thor Tenden Transport AS, Bilskadesenteret Nordfjord AS, Stårheim Bilverksted AS, Kveen Motor AS og Eid Motor AS.