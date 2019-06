Slik var vêret i mai

Nyhende

Ifølgje ei pressemelding frå Meteorologisk institutt var mai månad kjøligare enn april mange stadar rundt om i landet. Månadstemperaturen for heile landet låg på 0,3 grader under normalen. Kaldast var det på Vestlandet, Trøndelag, nordlege område Austafjells og i fjellet i Sør-Norge med avvik frå 1 til 2 grader under normalen.