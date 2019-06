Var russ for 50 år sidan

Nyhende

– Tenk deg at det kom ungdom frå heile landet for å gå toårig gymnas her på Eid. Nær 75 prosent budde på hybel, og det blei ei skuletid og eit samhald som eg minnest med glede, seier Marit Sjåstad Sand frå Sjøholt. Ho var ei av 103 elevar som var eidaruss i 1969. Femti år etter at dei avslutta gymnas, var 45 av dei samla til jubileum på Eid i helga. På programmet stod samling på Magnifikk fredag kveld, besøk på Sagastad laurdag, mimring med bildeshow, og tur til Hoven/Loen på søndag. Og ein tur til Vestkapp.