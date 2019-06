Satsar og byggjer ut i Selje

Nyhende

– Utvidinga skjer no fordi selskapet treng meir lagerplass, og dette har styret konkludert med skal skje i Selje. Det er nok mange grunnar til dette. Det at ein eig huset sjølve he rute, i tillegg til at vi har ein stabil arbeidsstokk, er nok dei viktigaste årsakene, seier avdelingsleiar Geir Årvik.