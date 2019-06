Reaksjonar på 106 køyretøy

Nyhende

Fredag og laurdag hadde Statens vegvesen ein storkontroll i forbinding med Motorsport festivalen i Stryn. Totalt var det ti deltakarar frå Statens vegvesen som var med på kontrollen, som var i samarbeid med politiet.

Det som vart kontrollert fredag og laurdag var lette køyretøy og bilbelte. Ifølgje Statens vegvesen vart det nytta observasjonspost for val av køyretøy til kontroll. Til saman vart 142 køyretøy kontrollerte, og 142 køyretøy var inne på kontrollplassen. Av dei 142 som vart kontrollerte, var det reaksjonar på 106 av køyretøya eller førar av køyretøya. Under kontrollen vart det skrive til saman 60 mangellappar for tekniske manglar. I tillegg vart det sett ned bruksforbod på tolv av køyretøya, medan to køyretøy vart avskilta. Det vart også utsteda 27 gebyr. Ifølgje Statens vegvesen vart totalt fem førarar melde under kontrollen i Stryn.

Ny kontroll søndag

Søndag kveld var det klart for ny kontroll, denne gong i Loen/Stryn. Statens vegvesen kontrollerte totalt sju køyretøy, medan 22 køyretøy var inne på kontrollplassen. Tungtransport og køyre og kviletida var fokuset under kontrollen søndag. Ifølgje Statens vegvesen vart ein førar meldt for brot på køyre og kviletida, og same førar vart pålagd døgnkvile på staden. I tillegg fekk ein førar åtvaring for brot på same regelverk. To førarar måtte også rydde i frontruta før dei kunne køyre vidare.