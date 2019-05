Nyhende

Eli Førde Aarskog i Port of Nordfjordeid trur det er ein kombinasjon av fleire faktorar som gjer at Nordfjordeid slo an som cruisedestinasjon då det første skipet, AIDAperla kom på vitjing. Det var nydeleg vêr, Nordfjordeid, fjord, landskap og fjella tok seg godt ut frå skipet, og ein hadde laga til eit program med tidspunkt som viste at det skjedde noko utover heile dagen.